"قصة مدينتين".. معرض يحيي العلاقات التاريخية بين مصر واليونان

ينطلق معرض "قصة مدينتين" بمتحف الأكروبوليس في أثينا في الفترة من 25 يونيو حتى 16 يوليو 2024، بالتعاون مع أرشيف كفافي، ومتحف بيناكي، ومكتبة أوناسيس، ثم في الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر 2024، بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية.

يقام المعرض، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة لإحياء ذكرى الاتحاد اليوناني المصري الذي سيعقد في أثينا في يونيو المقبل، مما يعيد إحياء العلاقات التاريخية والثقافية العميقة التي ربطت بين البلدين على مر القرون.

وسيكون معرض "قصة مدينتين" بمثابة منارة للوحدة والترابط بين حضارتي اليونان ومصر القديمة، ويهدف لخلق حوار بصري يستكشف من خلاله النسيج الغني للتراث المشترك بين البلدين، كما يتعمق في العصور الكلاسيكية القديمة التي تجسدها الحضارتين.



كما يهدف المعرض إلى عرض الفنانين اليونانيين والمصريين في حوار مباشر تمامًا كما فعلت حضاراتهم قبلهم بسنوات؛ وتسليط الضوء على التآزر الثقافي العميق بينهما، ويقام كل معرض في المتاحف والمكتبات والمعارض، ليحكي قصة هذا التبادل الثقافي ويلقي الضوء على العلاقات اليونانية المصرية.