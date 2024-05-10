فى ذكرى رحيل هالة فؤاد.. زوجة الإمبراطور التى بكي رحيلها

تحل اليوم ١٠ مايو ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد، والتى رحلت عن عالمنا فى سن مبكر، قدمت من خلالها مسيرة فنية بسيطة ولكنها تركت أثراً كبيراً مع الجمهور، وخاصةً لما تتمتع به من حضور ووجه ملائكي طفولي، إستطاعت أن تعبر من إلى قلوب الجماهير.

طفولة فنية

بدأت هالة فؤاد رحلتها مع الفن، منذ أن كانت طفله صغيرة، حيث شاركت من خلال والدها المخرج أحمد فؤاد فى الأعمال الفنية، وإستطاعت أن تلفت الأنظار بسبب ملامح البراءة التى تتمتع بها، وما لها من قبول كبير لدي المتابعين.

وبعد التخرج من الجامعة عملت فى العديد من الأدوار الفنية، وحققت من خلالها الكثير من النحاحات، حتى أصبحت إحدي نجمات جيلها فى ذلك الوقت.

زواج من الإمبراطور

تزوجت الفنانة هالة فؤاد من النجم أحمد زكي، وذلك بعد قصة حب كبير بينهما، ولكن الزواج لم بدم طويلاً وعلق الفنان أحمد زكي أنه ندم كثيراً بعد طلاقها، وأكد أنه خسر الزوجة هالة فؤاد بسبب عصبيته الزائدة، إلى جانب أنه بكاها كثيراً بعد وفاتها، وتركت له ولده الوحيد هيثم، والذى عمل فى مجال الفن حتى رحل فى عمر الشباب.

أبرز الأعمال الفنية

شاركت الفنانة هالة فؤاد فى أعمال فنية قليلة، وكانت أبرزها فيلم "الحدق يفهم، سجن بلا قضبان، السادة الرجال، حارة الجوهرى، اللعب مع الشيطان"، وعلى مستوى الدراما قدمت "الإنسان والمجهول، الحياة مره اخرى، رجال فى المصيدة".



وفاتها

رحلت الفنانة هالة فؤاد عن عالمنا بعد رحلة مع المرض، حيث أصيبت بمرض السرطان، وتلقت العلاج وظن الجميع أنها تحسنت، حتى عاود المرض وهاجمها، ثم رتوفت بعد رحلة فنية قصيرة، قدمت من خلالها مسيرة فنية تعيش معنا قبل المسيرة الفنية.