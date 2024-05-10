نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني

أعلن حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، دعمه الكامل وتاييده لاتحاد القبائل العربية بقيادة المهندس، ابراهيم العرجاني، لافتا الى ان النقابه العامه للفلاحين في كافة ربوع الجمهورية ستشارك اتحاد القبائل في كل أهدافه النبيله.

واضاف نقيب الفلاحين، أن قيام اتحاد يضم القبائل والعائلات المصريه هو حلم كل المهتمين بالشأن العام لقطع الطريق علي ظهور جماعات الظلام.

وأشار ابوصدام، الى ان الهجوم الذي يتعرض له اتحاد القبائل العربية من المغرضين داخليا وخارجيا هدفه تشويه هذا الكيان وعرقلة جهوده التي تسعي لتوحيد الكيانات الموجوده فعلا ونبذ الفرقه بين ابناء القبائل والعائلات المصريه العريقه ومساندة الدوله المصريه في التنميه والازدهار والاستقرار.

واكد نقيب الفلاحين، ان النقابه العامه للفلاحين ستشارك اتحاد القبائل في كافة الندوات والمؤتمرات القادمه للم الشمل وتوسيع دا ئرة انتشاره لتحقيق الاهداف التي انشا من اجلها ، وان يوم الاثنين القادم سيشهد اول مشاركه للفلاحين بندوه كبيره لاتحاد القبائل ينظمها كمال مخلوف نائب النقيب العام للفلاحين وأحد قيادات اتحاد القبائل العربية بمنطقة المنصوريه هرم في محافظة الجيزه يحضرها قيادات اتحاد القبائل والعائلات المصريه.