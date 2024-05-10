أوروبا: 7.2% زيادة في عدد السائحين خلال الربع الأول من 2024

كشف أحدث تقرير للجنة السفر الأوروبية (ETC)، في الاتحاد الأوروبي، عن أنه في الأشهر الأولى من عام 2024، تجاوزت أرقام قطاع السياحة في أوروبا ما تم تسجيله في عام 2019، أي قبل ظهور الوباء، وذلك بعد أن زاد عدد الوافدين الأجانب والليالي السياحية هذا العام، بنحو 7.2 % و6.5 % على التوالي.

وتعليقًا على هذه الأرقام، قال رئيس لجنة السياحة ميجيل سانز، إن إنفاق السفر الاستهلاكي من المقرر أن يرتفع بشكل ملحوظ في جميع أنحاء أوروبا، ليصل إلى أرقام قياسية في الأشهر التالية، وأعقب هذا النمو أيضًا بيانات في عام 2023، والتي سجلت وصولًا بنسبة 1.2 % أقل من مستويات عام 2019، والليالي بنسبة 0.2 % فقط، وبحسب التقرير الخاص بالربع الأول من العام، فقد كان انتعاش السياحة الأوروبية مدفوعًا بشكل أساسي بالسفر القوي داخل المنطقة، في دول مثل: "ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا"، وفي الوقت نفسه، يستمر الطلب من الولايات المتحدة، التي تعتبر السوق الرائدة في أوروبا ذات الإقامات الطويلة والإنفاق المرتفع.

واستنادا إلى تقرير اللجنة، شهدت دول مثل صربيا وبلغاريا وتركيا ومالطا والبرتغال وإسبانيا زيادات كبيرة في أعداد الزوار مقارنة بمستويات عام 2019، أما النرويج والسويد والدنمارك فقد سجلت زيادات من حيث عدد الليالي السياحية، ومع ذلك، تواجه دول منطقة البلطيق تحديات بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، حيث تشهد لاتفيا وإستونيا وليتوانيا انخفاضا في عدد الوافدين الدوليين.

وفيما يتعلق بأسواق المصدر طويلة المدى، لا تزال الولايات المتحدة وكندا هي المهيمنة على الحركة السياحية الوافدة لأوروبا، في حين كانت هناك زيادة في عدد المسافرين من أمريكا اللاتينية، ولا سيما البرازيل، ومع ذلك، لا يزال التعافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بطيئًا في جذب المسافرين من اليابان.

وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية، تشير لجنة السياحة الأوروبية في تقريرها إلى أن صناعة السياحة الأوروبية تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الضغوط التضخمية والشكوك الجيوسياسية، الناجمة بشكل رئيسي عن الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، وفي هذا الصدد، يشير المتخصصون في الصناعة إلى أن تكاليف الإقامة ونفقات النقل ونقص الموظفين هي من العقبات الرئيسية.

وتظهر بيانات المستهلك أيضًا أن السفر سيظل أولوية قصوى في عام 2024، وزاد الإنفاق السياحي داخل أوروبا والرحلات الطويلة في الربع الأول من عام 2024، وتشير التوقعات إلى أن المسافرين سينفقون 742.8 مليار يورو في أوروبا هذا العام، بزيادة قدرها 14.3 % مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن تجتذب ألمانيا وفرنسا طفرة في السياحة المحلية والدولية هذا الصيف حيث ستستضيف أوروبا حدثين رياضيين كبيرين هذا الصيف هما: الألعاب الأولمبية في فرنسا، وبطولة كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، ومن المتوقع أن تجتذب هذه الأحداث السياح المحليين والدوليين، مع توقع فوائد اقتصادية كبيرة للمدن والبلدان المضيفة.