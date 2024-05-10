ضبط 24 متهما بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات عدة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، استهدفت مجموعة من حائزي وتاجري المواد المخدرة داخل المحافظة.

واسفرت هذه الحملات عن تحرير 24 قضية ضبط، تم من خلالها القبض على 24 متهما، كان بحوزتهم 8،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكميات مختلفة من أنواع مخدرة أخرى منها الهيروين والشابو والآيس، كما تم الحجز على 60 قرصا مخدرا، و3 أسلحة بيضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازة أسلحة بيضاء وترويج للمواد المخدرة، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، من أجل الوقوف على النشاط الإجرامي واستكمال باقي التحقيقيات، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.