الأونروا: سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يفاقم الوضع الصحي في غزة

أكدت القائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إيناس حمدان، أن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه، سيفاقم الوضع الصحي في القطاع وسيؤدي لمزيد من الضحايا.

وقالت حمدان في مداخلة هاتفية لقناة "النيل" للأخبار،إن الأوضاع في القطاع كارثية خاصة مع بدء عملية عسكرية اسرائيلية في مناطق شرقي رفح، حيث نشهد عمليات نزوح باتجاه غربي خان يونس او مناطق اخرى يظن النازحون انها قد تكون امنة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان امن في القطاع حتى المناطق الوسطى حيث تتعرض لعمليات قصف وغارات.

وأشارت القائم بأعمال مدير الإعلام في الأونروا،أن انهيار النظام الصحي في القطاع وشح المياه النظيفة أدى لتفشي العديد من الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني، مؤكدة على الحاجة الماسة لدخول المساعدات إلى القطاع مع تزايد أعداد النازحين.

