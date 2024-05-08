بالصور.. طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في بورسعيد

أدى طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسي.

طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات نهاية العام في بورسعيد

أشار الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أن أن امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية انطلقت اليوم بأداء امتحان مادتي الهندسة والعلوم للصف الأول الإعدادي ومادتي اللغة الانجليزية والجبر والإحصاء للصف الثاني الإعدادي داخل 101 مدرسة تضم 14 ألف و258 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي و17 ألف و609 طالب وطالبة باللصف الثاني الإعدادي.

وأضاف أن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بدأت اليوم بأداء طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية بمدارس المحافظة والتي بلغ عددها 45 مدرسة وتضم 5992 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي.

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