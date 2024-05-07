حالات تعرض حياة ذوي الإعاقة للخطر.. تعرف عليها

عمل قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على حماية الاشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية علي قدم المساواة مع الاخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم ،فيما وضع القانون باب كامل يتضمن عقوبات لكل من يعرض حياة او صحة شخص ذوي الاعاقة للخطر أو للعنف أو حرم الشخص ذوي الاعاقة من حقه في التعليم او تلاقي العلاج او الحصول علي وظيفة.

وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) الحالات التي ذكرها قانون حماية حقوق ذي الاعاقة تعرض حياة ذوي الاعاقة للخطر : ومنها

1_ إذا تعرض أمنه أو اخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2_ حبس الشخص ذي الاعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .

3_ الاعتداء بالضرب أو باي وسيلة أخري علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الايداع والتاهيل والحضانات ومؤسسات التعليم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .

4_ استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الاعاقة دون سند من القانون .

5_ وجودالاطفال أو الاشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالادوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الاتاحة والتهئية لظروفهم الخاصة .

6_ عدم توفير العلاج اللازم لاطفال ذوي الاعاقة وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للاطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي( الحمية)

7_ عدم توفير التهيئة المكانية والامنية والارشادية للاشخاص ذوي الاعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الاهانة أو الكراهية والتحريض علي اي من ذلك .

8_ إيداع الاشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الايداع