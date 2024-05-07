رئيس جامعة طنطا يستقبل العمداء الجدد لكليات طب الأسنان والعلوم والتمريض

استقبل اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه الدكتورة فاتن أبو طالب عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة عبير علم الدين عميد كلية العلوم، والدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حرص الدكتور محمود ذكي على تقديم التهنئة للعمداء الجدد عقب صدور القرارت الجمهورية بتعيينهم عمداء لكليات طب الأسنان والعلوم والتمريض، موجها بضرورة مواصلة العمل على تطوير كلياتهم والاهتمام بالطلاب وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على تطوير الأنشطة الطلابية، والارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

خلال اللقاء ناقش رئيس الجامعة آليات العمل بالكليات وفقاً للخطة الاستراتيجية للجامعة، متمنيا لهن التوفيق والسداد في مهام عملهن الجديد، وتحقيق النجاح في النهوض بالمنظومة التعليمية والإدارية والبحثية بالكليات.