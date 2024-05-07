"الزراعة" تستعرض أنشطة “الاقليمى للأغذية والأعلاف” خلال شهر أبريل

تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف خلال شهر أبريل ٢٠٢٤، حيث قدم الدكتور احمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الاقليمى للاغذية والاعلاف تقريرا عن نشاط المركز خلال الشهر الماضي، والذي استقبل عينات تمثل ٦٨٩ شهادة جمركية لاسمدة وخامات واضافات اعلاف تم معاينتها ظاهريا بالمنافذ والمواني وتحليلها لثبوت مدي مطابقتها للمواصفات.

واعتمدت اللجنة العليا للمركز الإقليمي شهادات تسجيل ٢١٦ مركب سمادي ومنظم نمو و٦١٣ شهادة تسجيل أعلاف واضافات .

و من جهة اخرى قام المركز بتحليل ٥٠٩٢ عينة خاصة بالرقابة الروتينية علي مصانع الاعلاف و ١٩٦ عينة جمعتها لجان المرور المفاجئ المشكلة من قطاع الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي.

كما قام المركز بتحليل١٤ عينة لمضبوطات قضيتين وردتا للمركز خلال ابريل الماضي، و٣١٠ عينات لاختبارات التجانس لعدد ٦٠ خط انتاج اعلاف واضافات لتجديد او الحصول علي ترخيص تصنيع جديد عن طريق قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

ويشرف المركز علي إعطاء شهادات الصلاحية والتداول لصادرات الأعلاف والإضافات العلفية حيث قام بمعاينة و سحب عينات و تحليل لـ٤٦ شهادة صادر لمنتجات اعلاف و اضافات .

و من الجدير بالذكر انه قد اقيم بقاعة المؤتمرات بالمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف مؤتمر الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات والذي نظمه معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية من ٢٩ الى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.