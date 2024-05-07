"الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة" دورة تدريبية بتمريض بني سويف

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف دورة تدريبية بعنوان " الإسعافات الأولية تساوي إنقاذ حياة" بكلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور عادل أبو هشيمة عميد كلية الحقوق، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، . فاطمة عبد العليم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك الدورات من شأنها التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون سببا في إنقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة، مشيراً إلى أن التدريب يركز على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، والنزيف والحروق والكسور، والأدوات الضرورية التي يجب أن تكون في كل منزل، مؤكداً أهمية هذه الورش والندوات التي تسهم في تنمية قدرات طلاب والعاملين.