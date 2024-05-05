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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

باحثة: حكومة نتنياهو باتت مرفوضة وهناك اتجاه عام داخل إسرائيل لإنهاء حالة الحرب

غزة
غزة
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قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن تل أبيب تتعامل بتجاهل تام مع القانون الدولي والمجتمع الدولي أو حتى الاتفاقات التي هي جزء منها مثل اتفاقية جينيس لحماية المدنيين تتجاهلها تماماً.
وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تتعامل بفوقيه حيث أنها ترى نفسها فوق القانون الدولي، أنها لا يمكن أن تحاسب، موضحا أن رد فعلها على المذكرة الجنائية الدولية كانت بنفس منطق الفوقيه، بمنع الجنائية الدولية من إصدار مذكرة من الأساس بحق إعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع ورئيس الأركان.

وتابعت الباحثة بالمركز المصري للفكر، أن بنيامين نتنياهو، يعرقل الوصول إلى صفقة أو الاتفاق إلى وقف إطلاق النار، موضحا أنه استعبد وزراء من مجلس الحرب في اجتماعه الأخير، حيث أن مجلس الحرب أعطى الضوء الأخضر للمقترح المصري، لافتة إلى أن حكومة نتنياهو باتت مرفوضة وهناك تجاه عام داخل إسرائيل لإنهاء حالة الحرب.

تل أبيب القانون الدولي اتفاقية جينيس بنيامين نتنياهو