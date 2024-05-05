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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

عائلات الجنود القتلى بغزة يعرقلون دخول المسؤولين الإسرائيليين لمقر الحكومة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن بعض عائلات الجنود القتلى في قطاع غزة تعرقل دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى مقر الحكومة في القدس المحتلة.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، اليوم الأحد، في رسالة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن «التاريخ لن يغفر لك تفويت الفرصة لإعادة أبنائهم المحتجزين في غزة»، وفقًا لما نقلته صحيفة«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وشددت عائلات الأسرى على أنه حان الوقت لتحمل المسؤولية وإظهار الشجاعة وتجاهل الضغط السياسي.

وأضافت عائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بالأمس السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يعرقل مجددًا صفقة تبادل الأسرى، ويختبئ وراء مصدر سياسي كبير.أشاروا إلى أن الحكومة التي ضحت بأبنائها عليها قبول إنهاء الحرب وإعادتهم بدلًا من دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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