خبير تربوي: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية تساعد على ربط التعليم بسوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أننا نشهد خلال الفترة الحالية نقلة نوعية بالتعليم الجامعي في مصر، من خلال وجود الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج متطورة وبرامج أخرى حديثة وتساعد على ربط التعليم بسوق العمل.

وشددت «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية تقدم برامج وتربط التعليم بسوق العمل وتدرب الطلاب من الجانب الأكاديمي في هذه الجامعات والجانب التطبيقي في المؤسسات الإنتاجية التي يرأسها رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي نقلة متميزة، وأصبحت مطلب مجتمعي، هذه الجامعات تحقق ارتباط بين التعليم وسوق العمل.

وأوضحت أن الجامعات التكنولوجية تقدم خريج مؤهلين ومثلين بمهارات تكنولوجية تساعدهم على العمل بسوق العمل، وهذا ليس بسبب البرامج التي تقدمها الجامعات التكنولوجية، ولكن بسبب ارتباط التدريب بالتعليم بشكل كبير، والاستفادة من العمل والتي تشارك في هذا بفعالية في هذا البرنامج.