“إفريسكيم” يعلن إنضمام نيجريا لصندوق تنمية الصادرات الإفريقية FEDA

أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "إفريكسيم بنك" إنضمام نيجريا لاتفاقية انشاء صندوق تنمية الصادرات الإفريقية " FEDA"، ليصل إجمالي الأعضاء بالصندوق حتى الآن نحو 16 دولة إفريقية.

قال البنك في تصريحات على لسان بنديكيت أوراما، رئيس البنك، إن FEDA بإعتبارها منصة استثمارية تدعم حركة التجارة في القارة السمراء بعد مرور أكثر من 3 عقود على إنشاء إفريكسيم بنك، مؤكدا أن هناك تركيزا على التصنيع والتجارة داخل إفريقيا والصادرات المضافة للقيمة.

وتوقع أن يمهد الاتفاق لزيادة جوانب الشراكة مع نيجريا في مجالات الاستثمار خصوصا دعم القطاعات الحيوية في نيجريا

وفي وقت سابق انضمت كلا من " مصر، رواندا، موريتانيا، غينيا، توغو، جنوب السودان، زيمبابوي، كينيا، تشاد، الكونغو، الجابون، سيراليون، ساو تومي وبرينسيب، غينيا الاستوائية، غانا "، لصندوق FEDA بهدف توفير رأس المال الخاص، ونصف الخاص، والديون لتمويل الفجوة المتعددة وتعزيز قطاع التجارة في إفريقيا.

يتبع FEDA استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات على طول تجارة داخل إفريقيا، وتطوير الصادرات المضافة للقيمة، وسلسلة التصنيع التي تشمل الخدمات المالية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والتجزئة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة، فضلاً عن البنية التحتية المساندة للتجارة مثل المناطق الصناعية.