أنشيلوتي يجهز مفاجأة لجماهير ريال مدريد أمام قادش

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن مفاجأة لجماهير النادي، خلال مباراة قادش، المقرر إقامتها غدًا السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وأكد أنشيلوتي، عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى تشكيل الفريق الأساسي لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الريال وقادش.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره قادش على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

عودة كورتوا

وشدد أنشيلوتي على جاهزية كورتوا للمشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه ربط ذلك بأداء الحارس في مباراة قادش.

وأشار المدرب الإيطالي أن أندريه لونين سيحل مكان كورتوا في مباراة بايرن ميونخ الألمامي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لا احتفالات بعد مباراة قادش

ولفت أنشيلوتي إلى عدم وجود احتفالات بلقب الدوري في حال الفوز على قادش، وذلك لأن اللقب لم يتم حسمه حسابيًا بعد، وذلك بحسب قوله.

وأتم أنشيلوتي أن ريال مدريد بحاجة إلى 4 نقاط لحسم اللقب، وأنه سيتم الاحتفال فقط بعد ضمان اللقب بشكل رسمي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف حتى الآن، بينما يأتي قادش في المركز الثامن عشر وفي رصيده 26 نقطة.