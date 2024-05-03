الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الحرب على غزة جعلت الرأي العام العالمي يتبنى القضية

أفادت الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أهمية الجهود الإنسانية والحقوقية لدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة "الإبادة الجماعية"، المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وقال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية - "إن الحرب على غزة ألقت بفظائع غير انسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية؛ خلفت ما يزيد عن 35 ألف شهيد وأكثر من 80 ألف مصاب و10 آلاف مفقود بالإضافة إلى تهجير كل سكان قطاع غزة وجعلهم يعيشون على المساعدات الخارجية الشحيحة والتي تعيق إسرائيل حتى الآن دخولها الى القطاع؛ بما يؤدي الى أوضاع إنسانية كارثية عدا عن العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال منذ بدء هذا العدوان وحتى الآن ، بالإضافة إلى التدمير الواسع لكل منشآت قطاع غزة وجعله منطقة غير قابلة للحياة".

وثمن رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، الجهود الإنسانية المبذولة من أمثلة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل أو إصدار مذكرات اعتقال من قبل مكتب الإدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، وقال "إننا إزاء تطورات مهمة لصالح القضية الفلسطينية تترافق مع تضامن شعبي غير مسبوق وتغيرات أشبه بانتفاضة في الجامعات الأمريكية ودول أوروبا وتغير في الرأي العام العالمي".

وأعرب أن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن وقف هذا العدوان حيث عجز المجتمع الدولي عن القيام بذلك بسبب الفيتو الأمريكي والدعم الأمريكي اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي.