طائرات الاحتلال تشن غارة صوب منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، منذ قليل، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة صوب منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، فقد دوى صوت انفجارات في مخيم البريج وسط قطاع غزة ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف هذا المخيم، علما بأن هذه المخيمات ذو بنية ومبان ضعيفة للغاية وأي استهدف بهذه القوة لهذه المخيمات ستؤدي إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة.

كما أن رفح الفلسطينية تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وقدمت المدينة 7 شهداء معظمهم من الأطفال حينما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة "شاهين" في المنطقة الشمالية لمحافظة رفح.