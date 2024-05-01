نتنياهو لـ"بلينكن" : صفقة الرهائن مع حماس لن تمنعنا من اجتياح رفح

قال مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه لن يقبل إنهاء العدوان علي قطاع غزة كجزء من صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس.

وأكد المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، ، أن نتنياهو "أخبر بلينكن أننا مهتمون بالتوصل إلى اتفاق ومصممون على الإطاحة بحماس."

وأضاف إن إسرائيل نقلت عرضها الأخير إلى حماس من خلال وسطاء مصريين أواخر الأسبوع الماضي، متابعا: "نتوقع ردا مساء الأربعاء."

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات نشرتها الصحيفة، إن نتنياهو أخبر بلينكن خلال اجتماعهما في إسرائيل أن صفقة الرهائن مع حماس لا تعني أنه سيتم تجنب اجتياح مدينة رفح بجنوب غزة.

وأشار مكتب نتنياهو إلي إن: "عملية رفح لا تعتمد على أي شيء،" لافتا إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح ذلك لبلينكن.