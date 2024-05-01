بحضور سفير التشيك.. يوم ثقافي تشيكي بألسن عين شمس

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس يومًا ثقافيًا تشيكي، تحت رعاية سلوى رشاد- عميد الكلية وإشراف عمرو شطوري- رئيس قسم اللغة التشيكية وبحضور سفير دولة التشيك بالقاهرة إيفان يوكل والمستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة اولدرشيخ فوندروشكا، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

خلال كلمتها أوضحت سلوى رشاد، عميد الكلية، أن برنامج اللغة التشيكية تم اعتماده من هيئة ضمان الجودة، مشيرة إلى أنه القسم الوحيد المعني بتدريس اللغة التشيكية على مستوى الشرق الأوسط.

قدم طلاب القسم عدد من الأنشطة التي تعبر عن اجادتهم للغة التشيكية ومعرفتهم بالثقافة والأدب التشيكي مما أثار إعجاب الحضور وحظي باشادة السفير التشيكي بالقاهرة، وتضمنت العروض الفنون المختلفة من غناء وتمثيل والقاء شعر ورسم لأهم المعالم التشيكية، وكذلك مسرح العرائس والمسابقات الثقافية وترجمة الشاشة وغيرها.