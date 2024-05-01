طارق الشناوي لـ"البوابة نيوز": دراما رمضان ناقشت تبديل الأطفال بجدارة

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن قضية تبادل الأطفال تمت مناقشتها علي الشاشة الصغيرة وخاصة في دراما رمضان وكان لها مردود علي أرض الواقع،

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لكي نكون أكثر صراحة دراما رمضان هذا العام اخترقت كل الحواجز وفتحت الملفات المسكوت عنها من خلال مسلسل "صلة رحم "، مشيرًا إلى أن العمل أخذ زاوية مختلفة فتناول فكرة تأجير الأرحام ما بين مشاكل قانونية واجتماعية ودينية فبالتالي هي قضية مختلفة من نوعها.

وأشارالشناوي، إلى أن مسلسل “بدون سابق إنذار” تناول قضية تبادل الأطفال بشكل كبير، وكانت أحداث المسلسل تدور في مأساة حيث كان الطفل مُصابا بالمرض اللعين وكانت جرعة المسلسل قاسية للغاية علي الجمهور ونهاية المسلسل مبهجة من التلاقي للأب للطفلين، وبالنسبة لي أري أن ذلك بسبب قتامة العمل طوال الأحداث وربما هذا من توجه مخرج العمل.