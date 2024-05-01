أسوان: انطلاق فعاليات المحاكاة البنكية "تحويشة في بنك" بقرى حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات المحاكاة البنكية التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة تحت عنوان " تحويشة فى بنك " ، والتي تأتى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأشاد المحافظ بأهمية هذه المحاكاة ودورها في تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات والفتيات وتدريبهن على كيفية التعامل مع البنوك والحصول على مختلف الخدمات البنكية وتشجيعيهن على إقامة مشروعات صغيرة تساهم في توفير العديد من فرص العمل وإيجاد مصدر دخل مادى مناسب لتلبية إحتياجاتهن وتحسين الظروف المعيشية والإقتصادية لهن ولأسرهن .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن المحاكاة البنكية " تحويشة فى بنك " يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان على مدار أسبوع وتستهدف توعية السيدات والفتيات بقرى الأعقاب بحرى بمركز أسوان وقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو وأيضاً قرية السباعية بمركز إدفو .

واشارت إلى أن فعاليات المحاكاة البنكية تتضمن رفع الوعى بمختلف الإجراءات والخدمات البنكية وآليات الإستفادة منها وذلك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وتدريبهن عن طريق موظفى البنك على تلك الإجراءات ليقوموا بدور موظفين البنك فى أكشاك المحاكاة للتعامل مع السيدات وتقديم التوعية المطلوبة بمختلف هذه الإجراءات والتعاملات البنكية بطريقة واضحة وبسيطة .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات المحاكاة البنكية تشمل إقامة أكشاك لتقديم خدمات التوعية والتثقيف فى مجالات الشمول المالى والرقمى والمشروعات الخضراء والذكية ، بالإضافة إلى عرض لبعض منتجات الحرف والمشاغل والوحدات الإنتاجية، وأيضًا مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥، وإستخراج بطاقات الرقم القومي، وغيرها من الأنشطة والخدمات المختلفة التى يقدمها فرع المجلس القومى للمرأة .