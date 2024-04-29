حملات مكثفة لضبط تكاتك تسير عكس الاتجاه بالعمرانية

شن حي العمرانية برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية حملة مكبرة مركبات التوك توك بالتنسيق مع إدارة السرفيس التى تعيق حركة المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق بعدد من الشوارع الرئيسية منها "بشارع محمود سامى البارودي وشارع احمد كامل وشارع ترعه الزمر وشارع الديوانى".

وتمكنت الحملة من ضبط 7 مركبات من توك توك تسير عكس الاتجاه وجاء ذلك بناء علي تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.