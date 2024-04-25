محافظ القاهرة يوجه بتكثيف جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات

كلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .

فى هذا السياق واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة شن حملاتها بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة ..

وقادت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية حملة مسائية مكبرة بحيي الزيتون وحدائق القبة اسفرت عن إزالة الاشغالات والتعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع المطرية، والحرية، وبن الحكم، وجسر السويس، وسنان وسليم، وطومانباى بالزيتون، ومصر والسودان، ودويدار بحدائق القبة وتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.