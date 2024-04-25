فرنسا تطالب بفتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة

طالبت فرنسا بإجراء تحقيق مستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض مناطق قطاع غزة.

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الخميس، في بيان أصدرته، عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بالعثور على أكثر من مئتي جثة في مقابر جماعية قرب مستشفيي ناصر والشفاء في القطاع، مؤكدة ضرورة كشف جميع الملابسات بشكل مستقل.

وفي سياق متصل، دعت فرنسا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في ظل الحالة الطارئة المطلقة في قطاع غزة، حيث أصبحت حالة المدنيين غير مقبولة لفترة طويلة، مؤكدة أن الوقف الفوري لإطلاق النار يمثل الحل الوحيد لحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة عبر جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.