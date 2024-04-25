سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء

أعرب صالح موتلو شن، سفير تركيا في القاهرة، عن تهانيه للدولة المصرية بقيادتها، وحكومتها وجيشها، وشعبها بمناسبة مرور 42 عاماً على تحرير شبه جزيرة سيناء. وفي تصريح له، قال السفير: "أهنئ مصر، حكومة وشعباً، بذكرى تحرير سيناء،" مضيفاً أنه يُقدم تحياته وتقديره للشعب المصري الذي استرد أرضه وكرامته في ملحمة تاريخية قدم خلالها تضحيات جسيمة.

وتحتفل مصر في 25 أبريل بذكرى عيد تحرير سيناء حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصري في 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلي، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي

وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية في 25 أبريل 1982.