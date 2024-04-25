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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نوران جوهر تتأهل وتعلن نهائيا مصريا خالصا لسيدات بطولة الجونة للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، علي الانجليزية جورجينا كندي، المصنفة السادسة عالمياً ، بثلاث اشواط نظيفة، لتعلن نهائى مصرى خالص مع نور الشربينى ، فى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024. 

جاءت نتيجة الاشواط كالتالي:
11-6/ 11-4/ 11-5.

ومن المنتظر أن يكون غدا الجمعة  نهائى السيدات لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، مصرى خالص بعد أن نجحت نور الشربينى فى تخطى عقبة البلجيكية تينى جيلس، بنتيجة 3-1.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.
 

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