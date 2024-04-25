نوران جوهر تتأهل وتعلن نهائيا مصريا خالصا لسيدات بطولة الجونة للإسكواش



فازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً، علي الانجليزية جورجينا كندي، المصنفة السادسة عالمياً ، بثلاث اشواط نظيفة، لتعلن نهائى مصرى خالص مع نور الشربينى ، فى بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024.

جاءت نتيجة الاشواط كالتالي:

11-6/ 11-4/ 11-5.

ومن المنتظر أن يكون غدا الجمعة نهائى السيدات لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش 2024، مصرى خالص بعد أن نجحت نور الشربينى فى تخطى عقبة البلجيكية تينى جيلس، بنتيجة 3-1.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

