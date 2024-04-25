استطلاع: تراجع مستوى ثقة الأمريكيين في تعامل نتنياهو مع الشؤون العالمية

أفاد استطلاع للرأي، أُجري اليوم الخميس، بأن مستوى الثقة في تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الشؤون العالمية يشهد انخفاضًا لدى عدد متزايد من الأمريكيين.

وأظهر التقرير الذي أصدره مركز بيو للأبحاث أن 53% من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إن لديهم ثقة قليلة أو معدومة في قدرة نتنياهو على اتخاذ القرارات السليمة في الشؤون العالمية، مع 25% منهم يعلنون عدم الثقة به تمامًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وارتفعت نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون بنتنياهو بنسبة 11 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث بلغت 42% في الاستطلاع السابق هذه النسبة.

ووفقًا لمركز بيو، أظهر الاستطلاع الأخير أن 9% فقط من البالغين الأمريكيين يثقون "بشدة" في طريقة تعامل نتنياهو مع الشؤون العالمية، بينما يعلن 21% منهم أن لديهم بعض الثقة، وهذا يشكل انخفاضًا طفيفًا عن العام الماضي حيث بلغت نسبة الثقة الكبيرة 8% والثقة الجزئية 24%.

أظهر تقرير المركز أن انخفاض مستوى الثقة يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة الوعي بالشخصية العامة لنتنياهو، حيث أفادت البيانات بأنه في عام 2023، أبلغ 26% من الأمريكيين أنهم لم يسمعوا عنه أبدًا، بينما أبلغ حوالي 15% منهم نفس الشيء هذا العام.

تأتي هذه النتائج في ظل تزايد الضغوط على نتنياهو بسبب التحقيق المتزايد حول الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة خلال زمن الحرب، التي أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني منذ بداية أكتوبر، وفقًا للسلطات الصحية المحلية في غزة.