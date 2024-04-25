ليتوانيا وبولندا تؤكدان جاهزيتهما لمساعدة أوكرانيا في إعادة الخاضعين للتجنيد

أكدت ليتوانيا وبولندا يوم الخميس استعدادهما لمساندة السلطات الأوكرانية في جهودها لإعادة الرجال الذين يخضعون للتجنيد العسكري إلى بلادهم، بعد إعلان كييف هذا الأسبوع عن تعليق الخدمات القنصلية لهؤلاء المواطنين في الخارج.

أوضح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أنهم قدموا اقتراحًا منذ فترة طويلة لدعم الجانب الأوكراني في تسهيل عودة الأشخاص الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية إلى أوكرانيا.

من جهته، أشار وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاسسيوناس إلى أن بلاده مستعدة لتقديم دعم مماثل، مشيرًا إلى نقص حاد في قوات الاحتياط الأوكرانية، مؤكدًا أن هذا ليس عادلًا بالنسبة للمواطنين الذين يقاتلون من أجل وطنهم.