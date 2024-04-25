مدير يد الزمالك: سكيكدة كانت بمثابة حياة أو موت

أعرب مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته، بتأهل الكوماندوز، لنهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره سكيكدة الجزائري،بنتيجة 30 - 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال "أبو المجد" في المؤتمر الصحفي: "الفريق خاض مباراة سكيكدة الجزائري بتركيز شديد، واللقاء كان بمثابة "حياة أو موت" من أجل الوصول إلى نهائي البطولة".

وأضاف: " فريق أمل سكيكدة منافس قوي، والدليل على ذلك وصوله للدور نصف النهائي، ويتميز بالحماس الشديد، ولكن الزمالك استطاع تحقيق المطلوب من المباراة، والتأهل للقاء النهائي للبطولة".

وواصل: "كان متوقع أن يكون أحد طرفي النهائي من بين ٣ فرق سواء الزمالك أو الأهلي أو الترجي، وهو ما حدث بالفعل".

واختتم: "الفريق سيبدأ من الغد الاستعداد للمباراة النهائية، وهدفنا تحقيق اللقب، وأتمنى أن يكون اللقاء ممتع للجماهير".