قبل انطلاق الامتحانات.. توجيه مهم لطلاب الشهادة الإعدادية

تواصل المديريات التعليمية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهر المقبل وتستمر لمدة أسبوع، على أن تعقد الامتحانات حسب جدول كل محافظة.

جاءت أبرز التعليمات الآتي:

يعفى الطلاب المتقدمين للامتحان من الخارج “منازل”، والعائدين من الخارج من أداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

تخطر لجنة النظام والمراقبة بالمديرية التعليمية بدرجات الأنشطة التربوية الصفية، قبل الامتحانات بفترة كافية.

تعقد امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤، وتنتهي الامتحانات يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤.