فرنسا تعرب عن قلقها بعد اكتشاف مقابر جماعية في غزة وتطالب بتحقيق مستقل

جدل كبير في الأوساط السياسية والاجتماعية الفرنسية بعد أن كشف الدفاع المدني الفلسطيني العثور على ثلاث مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر وانتشال ما يفوق 280 جثمانا.

وفي هذا الشأن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن التقارير التي تفيد باكتشاف أكثر من مائتي جثة في مقابر جماعية بالقرب من مستشفيي الناصر والشفاء في غزة تثير قلق فرنسا البالغ. وأعلن بأن بلاده تدعو إلى تسليط الضوء على هذه الأمور في إطار تحقيق مستقل.

وفي مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية المطلقة في غزة، حيث ظل وضع المدنيين غير مقبول لفترة طويلة للغاية، أعلن بأن فرنسا تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وهو ما سيسمح وحده بحماية السكان المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط الوصول إلى غزة والقطاع.