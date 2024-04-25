مانشستر سيتي يقسو على برايتون بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

قسى فريق مانشستر سيتي على مضيفه برايتون أند هوف ألبيون بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مان سيتي على مجريات اللعب، واستحوذ على الكرة في أغلب أوقات الشوط الأول، ليكلل سيطرته بهز شباك النوارس 3 مرات.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين التهديف في الدقيقة 17 بكرة رأسية رائعة من صناعة كايل والكر، بينما سجل فيل فودين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و34.

ويأمل السيتي في تحقيق الانتصار على برايتون؛ من أجل اللحاق بفريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف حتى الآن، بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر وفي رصيده 44 نقطة.