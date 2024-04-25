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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا

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قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن أمريكا تمارس ازدواجية المعايير وتكيل بمكيالين، ولم تعطي الدولة الفلسطينية سوى أقوال بحل الدولتين بينما تمول إسرائيل بالسلاح والمال لإبادة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد الشهداء في غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألف منذ بداية العدوان أكتوبر الماضي.

وأضاف صافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير كافة القرارات التي تتخذ بالسلب ضد القضية الفلسطينية، وساهمت في ارتكاب الاحتلال آلاف المجازر ضد سكان قطاع غزة  عندما استخدمت الفيتو أكثر من مرة ضد وقف العدوان الإسرائيلي.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب العديد من المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وارتقى الالاف من الشهداء الشباب.

الدكتور ماهر صافي بحركة فتح الفلسطينية خط أحمر حل الدولتين غزة