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الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هشام نصر يشكر اللجنة المنظمة لكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

هشام نصر
هشام نصر
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وجه  هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق اليد، الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

والتقى المهندس هشام نصر خلال مباراة الزمالك وأمل سكيكدة، بإبراهيم بونادر رئيس لجنة البروتوكول في اللجنة التنظيمية للبطولة، ورئيس رابطة المنطقة الغربية بالجزائر لكرة اليد.

وأشاد رئيس بعثة الزمالك، بحسن الاستقبال من الجانب الجزائري، مؤكداً أنه ليس أمر غريب، وتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الفريق الأبيض في البلاد الشقيقة، مؤكداً أن كل الأمور على ما يرام.

نجح "يد الزمالك" في التأهل لنهائي البطولة لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل.

الزمالك الكؤوس وأمل سكيكدة