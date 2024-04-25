علي فرج أول المتأهلين لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش



تأهل المصري على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالمياً، الى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، على حساب مواطنه طارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-8/ 11-4/ 11-6 .

بهذا الفوز تأهل على فرج لاعب وادى دجلة لنهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024، منتظر الفائز من مباراة المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى، ومواطنه كريم عبدالجواد، ليصبح النهائي مصرى خالص.

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

