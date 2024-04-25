كيسي ينقذ أهلي جدة أمام الرياض في الشوط الأول

تعادل فريق أهلي جدة مع نظيره الرياض بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

سيطر الأهلي على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة، وحاول هز الشباك منذ بداية الشوط الأول، وكانت أبرز محاولاته في الدقيقة 28 للاعبه فراس البريكان، الذي ارتطمت كرته بالعارضة.

باغت الرياض، ضيفه الراقي بهدف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء عن طريق بيراما توريه، ولكن الإيفواري فرانك كيسي أنقذ أهلي جدة في الوقت بدل من الضائع بهدف التعادل في الدقيقة 45+10 من صناعة البرازيلي روبرتو فيرمينو.

يحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 52 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز الخامس عشر وفي رصيده 25 نقطة.