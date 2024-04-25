بدء فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بدأ منذ قليل حفل إفتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بمجموعة من أغاني الفلكلور قدمتها فرقة “فلكلوريتا”، منها:"أجدع ناس، بيبه، الحلوة دي، وغيرها من الأغاني".

حضر المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: رانيا يوسف، أحمد مجدي، حمزة العيلي، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج جابي خوري، المنتج زيد الكردي، د. خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما

يعرض في نهاية الحفل فيلم "النداء الأخير Last Call من المملكة المتحدة للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman - Uncharted - Venom”، حيث شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية.. وهو يشارك ضمن المسابقة الدولية في عرضة الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يشار إلى أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.