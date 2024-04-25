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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إيقاف رمضان صبحي مباراتين وغرامة مالية بعد الطرد أمام البنك الأهلي

رمضان صبحي لاعب فريق
رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز
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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لمدة مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف .

تعرض رمضان صبحي للطرد في مباراة بيراميدز والبنك الاهلي امس بعد تدخل قوي على قدم أيمن أشرف مدافع البنك. 

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الخميس عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة دوري nile طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات. 

كما تقرر إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

رمضان صبحي بيراميدز والبنك الأهلي طرد رمضان صبحي