غداً.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، غدا الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، وانتخابات النقيب العام، وعضوية مجلس النقابات الفرعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ومن المقرر أن يبدأ التصويت على مستوى الجمهورية فى العاشرة صباحا، ويستمر حتى الخامسة مساء.

يتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مقاعد النقابة العامة والمناطق 38 مرشحا، بواقع 7 مرشحين على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام، و14 مرشح على مستوى الجمهورية أقل من 15 عاما بمنطقة القاهرة والجيزة 4 مرشحين، منطقة وسط الدلتا 2 مرشحين، منطقة شرق الدلتا 3 مرشحين، شمال الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين"، فضلا عن تنافس 169 مرشحا على المقاعد المختلفة بالنقابة الفرعية.

يتم إجراء عمليات التصويت تحت إشراف قضائى كامل، ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات فور غلق باب التصويت، تميهدا لإعلان النتائج الرسمية من قبل اللجنة العامة للإشراف على التجديد النصفى.