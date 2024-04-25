في مباراة أقيمت على مرتين.. روما يتخطى أودينيزي بالدوري الإيطالي

خطف فريق روما، مساء اليوم الخميس، فوزًا قاتلًا من نظيره أودينيزي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بلو إنيرجي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة روما وأودينيزي على مرتين، حيث قرر حكم اللقاء لوكا بايريتو استكمال المواجهة بعد الدقيقة 72، بعدما كان مقرر إقامتها يوم 14 أبريل الجاري، قبل إلغاءها بسبب إصابة مدافع روما إيفان نديكا بذبحة صدرية في الملعب.

واستأنف اللقاء بالتعادل 1-1، افتتح التهديف روبيرتو بيريرا لصالح أودينيزي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل للذئاب في الدقيقة 64.

وخلال 18 دقيقة اليوم، نجح بريان كريستانتي في خطف الثلاث نقاط خارج الديار بهدف في الوقت القاتل، حيث أحرزه في الدقيقة 90+5 من صناعة الأرجنتيني باولو ديبالا.

بتلك النتيجة، رفع روما رصيده إلى 58 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.