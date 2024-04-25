بمشاركة عاشور والشحات.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية خفيفة، أعقبتها مجموعة من التدريبات التخصصية والفقرات الخططية، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وشارك إمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد الشناوي في التدريبات بشكل طبيعي وأصبح الرباعي جاهز للمشاركة في المباراة.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر.