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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصطفى محمد يزين قائمة نانت لمواجهة مونبلييه بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي
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أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة مونبلييه، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق نانت، غدًا الجمعة، ضيفًا على نظيره مونبلييه بملعب دي لا موسون، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يزين مصطفى محمد قائمة الكناري لمواجهة مونبلييه، بعدما شارك أساسيًا في مباراة الجولة الماضية أمام ستاد رين، التي خسرها فريقه بثلاثية نظيفة.

وسجل مهاجم المنتخب الوطني حتى الآن مع نانت، 8 أهداف في بطولة الدوري الفرنسي، كما صنع هدفًا آخرًا، وذلك في 26 مباراة.

ويسعى مصطفى محمد مع نانت، لإنقاذ الفريق من الهبوط، حيث يقترب من مراكز مغادرة الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى، بينما يأتي مونبلييه في المركز الثاني عشر وفي رصيده 36 نقطة.

مصطفى محمد ضمن قائمة نانت لمواجهة مونبلييه
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