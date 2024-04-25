تشغيل قطار أسوان - سيناء بعد عيد التحرير الـ42 .. رحلة عبر تاريخ وجمال مصر.. نادر سعيد : تخطيط ناجح من القيادة السياسية.. ميادة فرج: تنظيم الرحلات بناءً على الاحتياجات والطلب



قطار أسوان - سيناء ..بعد 56 عام يعود خلال الايام القادمة و يعتبر واحدًا من أهم وسائل النقل في مصر، حيث يربط بين جنوب مصر في أسوان وشمال شبه جزيرة سيناء. يمتد القطار عبر مسافة تقدر بمئات الكيلومترات، ويعد رمزًا للتنقل السريع والموثوق في البلاد..

يتمتع القطار بتاريخ طويل يعود إلى عصور مختلفة، حيث كانت السكك الحديدية وسيلة حيوية لربط المدن والمناطق ببعضها البعض.

تعكس رحلة قطار أسوان - سيناء مزيجًا فريدًا من الثقافات والمناظر الطبيعية المتنوعة التي تعبر عن تنوع مصر الجغرافي والثقافي..بالنسبة للمسافرين، يوفر القطار تجربة سفر ممتعة ومريحة. تتنوع الخدمات المقدمة على متن القطار من مقاعد مريحة إلى مطاعم ومرافق صحية. كما يتيح للمسافرين فرصة التعرف على بعضهم البعض وتبادل القصص والتجارب خلال الرحلة..من الجوانب السياحية، تعتبر رحلة القطار من أسوان إلى سيناء فرصة للاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة، حيث يمر القطار بمناطق صحراوية جميلة ووديان خلابة على طول الطريق. كما يمكن للمسافرين زيارة العديد من المعالم السياحية المميزة على امتداد الرحلة، مثل معبد فيلة في أسوان أو جبل موسى في سيناء.

على الرغم من تحديات الصيانة والبنية التحتية، فإن قطار أسوان - سيناء سيصبح ركيزة أساسية في نظام النقل المصري. ومع جهود الحكومة المستمرة لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، من المتوقع أن يكون القطار مصدر فخر لمصر ووسيلة حيوية للتنقل بين المدن والمناطق في البلاد

تشغيل القطار فى عيد تحرير سيناء

يرى دكتور نادر سعيد الخبير في مجال التخطيط النقلي أن تشغيل قطار أسوان - سيناء في غضون ايام باذن الله بعد عيد تحرير سيناء ال42 يعد حادثة استثنائية تمثل رمزًا للوحدة الوطنية وتقديرا لتضحيات الشعب المصري في استعادة سيناء.

وأكد سعيد لـ " البوابة نيوز " أن تشغيل القطار يسهم في تعزيز الروح الوطنية والاحتفال بالإنجازات التاريخية لمصر، وقرب عمل تشغيل القطار احتفال بعيد تحرير سيناء طال انتظاره كرمز للتضامن والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع المصري..

وقال : يقدم هذا الحدث فرصة للمسافرين للمشاركة في القادم من الاحتفالات والفعاليات التي ستنظم في مختلف محطات القطار على طول الخط ،وتشغيل القطار بعد 56 عام يعكس الروح الوطنية والفخر بتاريخ مصر العظيم، ويشجع على تعزيز الوحدة الوطنية والانتماء للوطن. فهو تخطيط ناجح من القيادة السياسية لمصر يعكس التقدير لتضحيات الأجيال السابقة من أجل استعادة سيناء وضمها مرة أخرى إلى الوطن

وأضاف سعيد ، يعتبر تشغيل القطار فرصة لزيارة المعالم السياحية في المناطق التي يمر بها القطار، مما يسهم في تعزيز السياحة والترويج للتراث الثقافي والتاريخي لمصر، معتبرا ان تشغيل قطار أسوان - سيناء في عيد تحرير سيناء يعد تعبيرًا عن الفخر الوطني والاحتفال بتاريخ مصر العظيم، مع تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين أفراد المجتمع المصري.



لماذا فى هذا التوقيت



قالت ميادة فرج خبيرة الاقتصاد النقلي ل والتنمية المستدامة لـ" البوابة نيوز " :

تشغيل قطار سيناء - أسوان في القريب العاجل يمكن أن يكون مرتبطًا بعدة عوامل وأسباب تشمل أولا : زيادة الطلب: قد يكون هذا الوقت مناسبًا لتشغيل القطار نظرًا لزيادة الطلب على السفر بين منطقة سيناء وأسوان في هذه الفترة، سواء لأسباب سياحية أو احتفالية مثل العطلات الرسمية أو الأحداث الخاصة ، ثانيا : احتفالات ومناسبات: قد يتم تشغيل القطار في توقيتات محددة بمناسبة أحداث خاصة مثل الاحتفال بعيد تحرير سيناء أو مناسبات أخرى تستدعي التوسع في الخدمات لاستيعاب الاعداد ، ثالثا : الجدول الزمني للسكك الحديدية: قد يكون هذا الوقت مناسبًا ومناسبًا وفقًا للجدول الزمني للسكك الحديدية والحركة السككية العامة، حيث يتم تخطيط الرحلات بناءً على الاحتياجات والطلب ، رابعا :الظروف الجوية: قد تؤثر الظروف الجوية مثل درجات الحرارة المعتدلة وانخفاض الرطوبة في الطلب على السفر في هذا الوقت، مما يجعله مناسبًا لتشغيل القطار ، خامسا : الأنشطة الاقتصادية والتجارية: قد يكون هذا الوقت مناسبًا لتشغيل القطار بسبب الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تزدهر في المناطق التي يمر بها القطار، مما يزيد من الحاجة إلى وسائل النقل العامة.

وأوضحت أن جدولة تشغيل القطارات تتأثر بعدة عوامل تتعلق بالطلب، والظروف الجوية، والمناسبات الخاصة، والعوامل الاقتصادية، مما يجعل الوقت الحالي قرارًا مناسبًا لقرب تشغيل قطار سيناء - أسوان.