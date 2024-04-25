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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نور الشربينى أولى المتأهلات لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2024

نور الشربينى
نور الشربينى
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تأهلت المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالميًا، الى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، على حساب البلجيكية تينى جيليس المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1.
بهذا الفوز تأهلت نور الشربينى لنهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024، منتظرة الفائز من الانجليزية جورجينا نوران جوهر.
تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.
 

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