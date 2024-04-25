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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بدء توافد الضيوف على حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
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بدأ منذ قليل توافد ضيوف حفل إفتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على مسرح سيد درويش، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 48 فيلم في مسابقاته المختلفة. 
يتضمن حفل الإفتتاح فقرة غنائية لفرقة فلكلوريتا، وعرض فيلم “النداء الأخير Last Call” من المملكة المتحدة  للمخرج هاري هولاند وهو من بطولة النجم توم هولاند، والذي شارك في سلسلة أفلام “Spiderman - Uncharted - Venom”، حيث شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية، وهو يشارك ضمن المسابقة الدولية في عرضة الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يشار إلى أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصي سيد درويش النداء الأخير Last Call هاري هولاند دائرة الفن