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الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بريطانيا تعلن إدراج 6 عناصر جديدة ضمن نظام العقوبات الذي يستهدف إيران

بريطانيا
بريطانيا
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أعلنت بريطانيا، إدراج 6 عناصر جديدة ضمن نظام العقوبات الذي يستهدف إيران، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستحاسب المسؤولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. 

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