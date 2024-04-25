بريطانيا تعلن إدراج 6 عناصر جديدة ضمن نظام العقوبات الذي يستهدف إيران

أعلنت بريطانيا، إدراج 6 عناصر جديدة ضمن نظام العقوبات الذي يستهدف إيران، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستحاسب المسؤولين عن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.