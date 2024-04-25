ألفاريز على رأس هجوم مانشستر سيتي لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره برايتون بملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز هجوم السيتي أمام برايتون، في ظل غياب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند للإصابة.

ويعاون ألفاريز في الخط الهجومي، البرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودين، بجانب البلجيكي كيفين دي بروين.

ويأمل مان سيتي في تحقيق الانتصار على النوارس؛ من أجل اللحاق بفريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف حتى الآن، بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر - ناثان آكي - مانويل أكانجي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - فيل فودين.