تطبيق نظام الأيزو بجامعة قناة السويس

في إطار خطة جامعة قناةالسويس لتطوير الأداء الوظيفي لإدارتها وكلياتها من خلال تطبيق نظام الأيزو 9001/2015 - المطبق من قبل - وإضافة نظام الأيزو 21001/2018 الذي يهتم بالعملية التعليمية في الأساس.. وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.



قام مركز ضمان الجودة برئاسة الدكتور حمدي كمال مدير المركز، والشركة العربية للاستشارات الهندسية المسئولة عن تطبيق نظام الأيزو بالجامعة بقيادة الدكتور عبده سعد الدين مدير الشركة، والدكتور محمد أمين والمهندس عاطف سعد الدين مستشاري الشركة، بتنظيم لقاءات مع إدارات الجامعة المختلفة والأقسام المناظرة لها بالكليات الخمس التي ستقوم بتطبيق نظام الأيزو بها وهى كليات (العلوم – الزراعة - الطب البيطري – التمريض – الآداب والعلوم الإنسانية) بهدف توحيد إجراءات ونماذج العمل بينها من خلال مواصفة الأيزو.

وخلال اللقاءات - تم الاجتماع بالعمداء والوكلاء والجهاز الإداري لكل كلية من الكليات الخمس لشرح وتوضيح مواصفة الأيزو 21001/2018 الخاصة بالمؤسسات التعليمية التي تعمل على تحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم مع زيادة رضا الدراسين والعملاء عن طريق مبادئ الشفافية في تقديم التعليم وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية.