المشدد 15 سنة لعامل قتل عاطلا في مشاجرة لخلافات مالية بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه قتل عاطل، لشجار بينهما علي مبلغ مالي داخل مقهي بمنطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم (س.ا) عامل، قتل عاطلا يدعي (ح.م)، أثناء تواجده بمحل عمل المتهم، مقهي لاعتراضه دفع ثمن المشروبات ودفع مبلغ مالي، ونشبت بينهما مشاجرة تسببت في مصرع المجني عليه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: لم أقصد قتله لكن دافعت عن نفسي لأنه أخذ الطاولة وألقاها في وجهي، وأن المجني عليه حضر للمقهى يوم الواقعة وعندما طالبه بدفع حسابه رفض، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على الحساب، وتطور إلى شجار، بعدما طرد المتهم المجني عليه، ودفعه للخارج، مما أثار غصب المجني عليه، وعندما حمل طاولة ودفعها نحو المتهم أخذ سكينه وسدد طعنة في صدر المجني عليه خوفا منه، وتركه غارقا في دمائه على الأرض أمام الجميع.

وكشف تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره وجاء به كدمات وجرح طعني في صدره تسبب في نزيف حاد داخلي وهبوط بعضلة القلب أدي لتوقف الدورة الدموية وتوفي في الحال.

وقال الضابط مجري التحريات في الواقعة إن تحرياته السرية توصلت أنه ليس الخلاف الأول بين المتهم والمجني عليه وأنه رفض دفع المبلغ المالي مقابل أخذ مشروبات مما دفع المتهم ارتكاب الواقعة وطرد المجني عليه ونسبت مشاجرة بينهما تسببت في مقتل المجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا باستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات طعنية بالصدر إثر مشاجرة علي مقهي بمنطقة دار السلام.

بانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وعامل بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض سكين نتج عنه إصابته التى أودت بحياته وتوفي في الحال.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المُستخدم فى الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات قانونية اللازمة.